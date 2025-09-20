Spectacle à la Maison Walewska Maison Marie Walewska Boulogne-Billancourt

Spectacle à la Maison Walewska Maison Marie Walewska Boulogne-Billancourt samedi 20 septembre 2025.

Spectacle à la Maison Walewska Samedi 20 septembre, 11h30, 15h00 Maison Marie Walewska Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Lecture théâtralisée et musicale avec l’association « Vélo Volé »*

Maison Marie Walewska 7 Rue de Montmorency, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0141415454 http://www.boulognebillancourt.fr La maison dite « de Marie Walewska », fut louée par Napoléon 1er de 1811 à 1812 pour se ménager une intimité avec se jeune maîtresse. La demeure longtemps oubliée, est inscrite à l’Inventaire des Monuments nationaux en 1986. Intacte extérieurement mais vidée de son contenu, elle conserve néanmoins des signes tangibles de l’aménagement de la riche demeure qu’elle fut. Métro Boulogne-Jean-Jaurès-Ligne10/Bus123 (Église Notre-Dame)

Lecture théâtralisée et musicale

©Ville de Boulogne-Billancourt