Spectacle à la MJC De carton et d'épées MJC Monistrol-sur-Loire mercredi 22 octobre 2025.
MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : Jeudi 2025-10-22
fin : 2025-10-25
2025-10-22
Venez assister à la bataille de carton 2025 !
Le projet de carton et d’épée est ouvert aux familles.
Le programme est dans les photographies.
MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 53 52
English :
Come and see the 2025 cardboard battle!
The cardboard and sword project is open to families.
The program is in the photographs.
German :
Seien Sie bei der Pappschlacht 2025 dabei!
Das Papp- und Schwertprojekt ist offen für Familien.
Das Programm finden Sie in den Fotografien.
Italiano :
Venite a vedere la battaglia di cartone del 2025!
Il progetto di cartone e spade è aperto alle famiglie.
Il programma è nelle fotografie.
Espanol :
¡Ven a ver la batalla de cartón 2025!
El proyecto del cartón y la espada está abierto a las familias.
El programa está en las fotografías.
