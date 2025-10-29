Spectacle A la page, une épopée libresque Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Par la Compagnie Rouge Virgule, proposé dans le cadre du programme jeune public « Tu fais Koa ».

Au commencement un plateau vide, une pile de livres et deux personnages intrépides qui s’aventurent dans cet espace comme sur un terrain de jeu. Rapidement, elles nous entrainent dans un marabout-bout de ficelle de situations drôles ou tendres qui fait la part belle à l’imaginaire, à l’humour et à la poésie. .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

