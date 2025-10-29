Spectacle A la page, une épopée libresque Départementale 817 Puyoô

mercredi 29 octobre 2025.

Départementale 817 Bibliothèque Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-29

2025-10-29

Par la Compagnie Rouge Virgule, proposé dans le cadre du programme jeune public « Tu fais Koa ».

Au commencement un plateau vide, une pile de livres et deux personnages intrépides qui s’aventurent dans cet espace comme sur un terrain de jeu. Rapidement, elles nous entrainent dans un marabout-bout de ficelle de situations drôles ou tendres qui fait la part belle à l’imaginaire, à l’humour et à la poésie. .

+33 5 59 80 58 86 mediatheque@cc-lacqorthez.fr

