Spectacle A la recherche de la recherche Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson mercredi 27 août 2025.

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l'Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Mercredi 2025-08-27 20:00:00

2025-08-27 23:00:00

2025-08-27

« Ma mère ne venait pas m’embrasser dans mon lit quand j’étais petit. Ma mère ne venait pas m’embrasser dans mon lit quand j’étais petit. Ma mère ne venait pas… » etc., etc. 7 tomes, 4 mille pages, 143 mille lignes de « Ma mère ne venait pas m’embrasser dans mon lit quand j’étais petit. » Voilà, selon mes sources, ce qu’aurait été le projet initial de A la recherche du temps perdu.

Ceux qui ont eu des lignes à copier pendant leur scolarité réalisent que 143 000, ça fait beaucoup de lignes. Quand j’étais petit, j’avais eu mille fois « Je ne dois pas souffler le vent pour soulever les jupes des filles dans la cour de récréation. » Que le Grand Proust me croque, ça aussi c’est beaucoup de lignes et de temps perdu.

Jean Jacques Vanier est acteur et également humoriste ou l’inverse. Il joue cette année 2025 le rôle de Sostène dans la pièce de Jean-Philippe Daguerre Du charbon dans les veines.

Cinq nominations aux Molières dont Meilleur spectacle du Théâtre privé.

A la Radio Rien à Cirer, Un dimanche par Hasard, Le Fou du Roi, Les Affranchis. On a pu lire en 2011-2012 ses chroniques sportives et humoristiques dans le journal Le Monde.

Au cinéma en 2025, il joue dans un film de Diastème Joli-Joli et dans un film de Raphaëlle Moussafir Les Cadeaux.

Jean-Jacques Vanier a tourné avec Philippe Harel, Christian Vincent, Manuel Poirier, Dominique Choisy, Martin Valente, Pascale Breton, Thomas Bardinet, Rémi Besançon, Pierre Zelner.Adultes

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

« My mother wouldn’t come and kiss me in my bed when I was little. My mother didn’t come and kiss me in my bed when I was little. My mother never came to… » etc., etc. 7 volumes, 4 thousand pages, 143 thousand lines of « My mother didn’t come and kiss me in bed when I was little. » This, according to my sources, is what the original draft of A la recherche du temps perdu.

Anyone who had lines to copy during their school years will realize that 143,000 is a lot of lines. When I was a kid, I had it a thousand times: « I mustn’t blow the wind to lift girls’ skirts in the playground. » For the Great Proust to take a bite out of me, that too is a lot of lines and a lot of wasted time.

Jean Jacques Vanier is an actor as well as a humorist, or the other way around. In 2025, he plays the role of Sostène in Jean-Philippe Daguerre’s play Du charbon dans les veines.

Five Molières nominations, including Best Private Theater Show.

On radio: Rien à Cirer, Un dimanche par Hasard, Le Fou du Roi, Les Affranchis. In 2011-2012, his sports and humor columns appeared in Le Monde.

In the cinema in 2025, he appeared in a film by Diastème: Joli-Joli and in a film by Raphaëlle Moussafir: Les Cadeaux.

Jean-Jacques Vanier has worked with Philippe Harel, Christian Vincent, Manuel Poirier, Dominique Choisy, Martin Valente, Pascale Breton, Thomas Bardinet, Rémi Besançon and Pierre Zelner.

German :

« Meine Mutter kam nicht in mein Bett, um mich zu küssen, als ich klein war. Meine Mutter kam nicht in mein Bett, um mich zu küssen, als ich klein war. Meine Mutter kam nicht … » usw., usw. 7 Bände, 4.000 Seiten, 143.000 Zeilen von « Meine Mutter kam nicht in mein Bett, um mich zu küssen, als ich klein war » So hätte, meinen Quellen zufolge, das ursprüngliche Projekt von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.

Wer während seiner Schulzeit Zeilen zum Abschreiben hatte, wird erkennen, dass 143 000 Zeilen eine Menge Zeilen sind. Als Kind hatte ich tausendmal: « Ich darf nicht den Wind blasen, um die Röcke der Mädchen auf dem Schulhof zu heben. » Dass der große Proust mich anbeißt, ist auch eine Menge Zeilen und verlorene Zeit.

Jean Jacques Vanier ist Schauspieler und auch Humorist oder umgekehrt. Er spielt in diesem Jahr 2025 die Rolle des Sostène in Jean-Philippe Daguerres Stück Du charbon dans les veines (Kohle in den Adern).

Fünf Nominierungen für die Molières, darunter Bestes Stück des Privattheaters.

Im Radio: Rien à Cirer, Un dimanche par Hasard, Le Fou du Roi, Les Affranchis. In den Jahren 2011-2012 konnte man seine sportlichen und humoristischen Kolumnen in der Zeitung Le Monde lesen.

Im Kino spielte er 2025 in einem Film von Diastème: Joli-Joli und in einem Film von Raphaëlle Moussafir: Les Cadeaux (Die Geschenke).

Jean-Jacques Vanier hat mit Philippe Harel, Christian Vincent, Manuel Poirier, Dominique Choisy, Martin Valente, Pascale Breton, Thomas Bardinet, Rémi Besançon und Pierre Zelner gedreht.

Italiano :

« Mia madre non veniva a baciarmi a letto quando ero piccola. Mia madre non è venuta a baciarmi nel mio letto quando ero piccolo. Mia madre non è mai venuta a… » ecc. ecc. 7 volumi, 4 mila pagine, 143 mila righe di « Mia madre non veniva a baciarmi nel mio letto quando ero piccolo » Questo, secondo le mie fonti, è ciò che la bozza iniziale di A la recherche du temps perdu.

Chiunque abbia dovuto copiare le battute durante gli anni della scuola si renderà conto che 143.000 battute sono tante. Quando ero bambino, mi è stato detto mille volte: « Non devo soffiare il vento per sollevare le gonne delle ragazze al parco giochi » Se il Grande Proust mi fa un boccone, anche questo è un sacco di righe e un sacco di tempo sprecato.

Jean Jacques Vanier è un attore oltre che un comico, o viceversa. Quest’anno, 2025, interpreta il ruolo di Sostène nella commedia Du charbon dans les veines di Jean-Philippe Daguerre.

Cinque nomination ai Molières, tra cui Miglior spettacolo di teatro privato.

Alla radio: Rien à Cirer, Un dimanche par Hasard, Le Fou du Roi, Les Affranchis. Nel 2011-2012, le sue rubriche sportive e comiche sono apparse sul quotidiano Le Monde.

Al cinema, nel 2025, è apparso in un film di Diastème: Joli-Joli e in un film di Raphaëlle Moussafir: Les Cadeaux.

Jean-Jacques Vanier ha lavorato con Philippe Harel, Christian Vincent, Manuel Poirier, Dominique Choisy, Martin Valente, Pascale Breton, Thomas Bardinet, Rémi Besançon e Pierre Zelner.

Espanol :

« Mi madre no vino a besarme a la cama cuando era pequeña. Mi madre no vino a besarme a la cama cuando era pequeño. Mi madre nunca vino a… » etc., etc. 7 volúmenes, 4 mil páginas, 143 mil líneas de « Mi madre no vino a besarme a la cama cuando era pequeño » Eso es, según mis fuentes, lo que decía el borrador inicial de A la recherche du temps perdu.

Cualquiera que haya tenido que copiar líneas durante sus años escolares se dará cuenta de que 143.000 son muchas líneas. Cuando era niño, me dijeron mil veces: « No debo soplar el viento para levantar las faldas de las niñas en el patio » Que el Gran Proust me dé un mordisco, eso también son muchas líneas y mucho tiempo perdido.

Jean Jacques Vanier es actor además de cómico, o al revés. Este año, 2025, interpreta el papel de Sostène en la obra de Jean-Philippe Daguerre Du charbon dans les veines.

Cinco nominaciones en los Molières, entre ellas la de Mejor Espectáculo de Teatro Privado.

En radio: Rien à Cirer, Un dimanche par Hasard, Le Fou du Roi, Les Affranchis. En 2011-2012, sus columnas de deportes y humor aparecieron en el diario Le Monde.

En el cine, en 2025, apareció en una película de Diastème: Joli-Joli y en otra de Raphaëlle Moussafir: Les Cadeaux.

Jean-Jacques Vanier ha trabajado con Philippe Harel, Christian Vincent, Manuel Poirier, Dominique Choisy, Martin Valente, Pascale Breton, Thomas Bardinet, Rémi Besançon y Pierre Zelner.

