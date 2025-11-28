Spectacle À la recherche des apprentis magiciens Argentat-sur-Dordogne
Spectacle À la recherche des apprentis magiciens Argentat-sur-Dordogne vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle À la recherche des apprentis magiciens
Salle des Confluences Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Une comédie magique familiale proposée par Benjamin Lycan. Ce spectacle interactif mêle humour, illusion et participation du public pour faire rêver petits et grands. Une soirée conviviale organisée au profit du Téléthon
Gratuit sur réservation .
Salle des Confluences Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 80 05 82
