Spectacle À la recherche des apprentis magiciens Argentat-sur-Dordogne

Spectacle À la recherche des apprentis magiciens

Salle des Confluences Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Une comédie magique familiale proposée par Benjamin Lycan. Ce spectacle interactif mêle humour, illusion et participation du public pour faire rêver petits et grands. Une soirée conviviale organisée au profit du Téléthon

Gratuit sur réservation .

Salle des Confluences Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 80 05 82

