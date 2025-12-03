Spectacle À la recherche des valeurs de Noël Le Préau Istres

Spectacle À la recherche des valeurs de Noël

Mercredi 3 décembre 2025 de 15h à 16h. Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres Bouches-du-Rhône

Spectacle tout public de magie, ventriloquie avec apparition d’animaux (poisson, souris, colombe, lapin, chihuahua).

Nous sommes le 24, minuit approche et l’horloge du Père Noël est revenue au jour d’avant car les personnes ont perdu les vraies valeurs de Noël.

Avec l’aide des enfants, de son elfe Pet qui pue et de ses amis imaginaires, la Mère Noël va courir après le temps afin que Noël puisse avoir lieu en retrouvant toutes les valeurs qui font l’essence de Noël. .

Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

All-ages show featuring magic, ventriloquism and animal appearances (fish, mouse, dove, rabbit, chihuahua).

German :

Eine Show für alle Altersgruppen mit Zauberei, Bauchrednerei und Tierauftritten (Fisch, Maus, Taube, Kaninchen, Chihuahua).

Italiano :

Spettacolo di magia e ventriloquismo con animali (pesce, topo, colomba, coniglio, chihuahua) per tutti i tipi di pubblico.

Espanol :

Espectáculo para todos los públicos de magia y ventriloquia con animales (pez, ratón, paloma, conejo, chihuahua).

L’événement Spectacle À la recherche des valeurs de Noël Istres a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme d’Istres