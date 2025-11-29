Spectacle à la rescousse du Père Noël ! La Comédie de Metz Metz

Spectacle à la rescousse du Père Noël !

La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Rien ne va plus en Laponie ! Nous sommes à 10 jours de la veillée de Noël et le Père Noël est porté disparu !

Les lutins n’ont aucune nouvelle de leur patron et il faut préparer les cadeaux. Mais il faut quelqu’un pour aller les distribuer.

Noël ne serait pas vraiment Noël sans le Père Noël. Alors le lutin Elfie est désigné pour aller le sauver, et avant la veillée de Noël.

Suivez le lutin Elfie dans ses aventures trépidantes pour sauver le Père Noël et sauver la fête de Noël !

Auteur Jean Goltier

Comédienne Aimie GrelardEnfants

11 .

La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Nothing goes right in Lapland! We’re 10 days away from Christmas Eve and Santa Claus is missing!

The elves have no news from their boss, and the presents need to be prepared. But they need someone to go and distribute them.

Christmas wouldn’t be Christmas without Santa. So Elfie is appointed to go and rescue him, and before Christmas Eve.

Follow Elfie on his exciting adventures to save Santa and the Christmas party!

Author: Jean Goltier

Actress: Aimie Grelard

German :

Nichts geht mehr in Lappland! Es sind nur noch 10 Tage bis zum Heiligen Abend und der Weihnachtsmann wird vermisst!

Die Wichtel haben nichts von ihrem Chef gehört und die Geschenke müssen vorbereitet werden. Aber es muss jemand da sein, der die Geschenke verteilen geht.

Ohne den Weihnachtsmann wäre Weihnachten nicht wirklich Weihnachten. Also wird der Wichtel Elfie dazu bestimmt, ihn zu retten, und zwar noch vor dem Heiligen Abend.

Folge dem Kobold Elfie auf seinen rasanten Abenteuern, um den Weihnachtsmann zu retten und das Weihnachtsfest zu retten!

Verfasser: Jean Goltier

Schauspielerin: Aimie Grelard

Italiano :

Niente va per il verso giusto in Lapponia! Mancano 10 giorni alla vigilia di Natale e Babbo Natale è scomparso!

Gli elfi non hanno avuto notizie dal loro capo e i regali devono essere preparati. Ma hanno bisogno di qualcuno che vada a consegnarli.

Il Natale non sarebbe Natale senza Babbo Natale. Così Elfie, l’elfo, viene chiamato a salvarlo prima della vigilia di Natale.

Seguite Elfie nelle sue emozionanti avventure per salvare Babbo Natale e la festa di Natale!

Autore: Jean Goltier

Attrice: Aimie Grelard

Espanol :

¡Nada va bien en Laponia! Faltan 10 días para Nochebuena y Papá Noel ha desaparecido

Los elfos no tienen noticias de su jefe y hay que preparar los regalos. Pero necesitan que alguien vaya a entregarlos.

La Navidad no sería Navidad sin Papá Noel. Así que llaman a Elfie, el elfo, para que lo rescate antes de Nochebuena.

¡Sigue a Elfie en sus emocionantes aventuras para salvar a Papá Noel y la fiesta de Navidad!

Autor: Jean Goltier

Actriz: Aimie Grelard

L’événement Spectacle à la rescousse du Père Noël ! Metz a été mis à jour le 2025-10-20 par AGENCE INSPIRE METZ