Spectacle à la rescousse du Père Noël ! LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle à la rescousse du Père Noël !

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Rien ne va plus en Laponie ! Nous sommes à 10 jours de la veillée de Noël et le Père Noël est porté disparu !

Les lutins n’ont aucune nouvelle de leur patron et il faut préparer les cadeaux. Mais il faut quelqu’un pour aller les distribuer.

Noël ne serait pas vraiment Noël sans le Père Noël. Alors le lutin Elfie est désigné pour aller le sauver, et avant la veillée de Noël.

Suivez le lutin Elfie dans ses aventures trépidantes pour sauver le Père Noël et sauver la fête de Noël !

Auteur Jean Goltier

Comédienne Aimie GrelardEnfants

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Nothing goes right in Lapland! We’re 10 days away from Christmas Eve and Santa Claus is missing!

The elves have no news from their boss, and the presents need to be prepared. But they need someone to go and distribute them.

Christmas wouldn’t be Christmas without Santa. So Elfie is appointed to go and rescue him, and before Christmas Eve.

Follow Elfie on his exciting adventures to save Santa and the Christmas party!

Author: Jean Goltier

Actress: Aimie Grelard

