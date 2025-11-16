Spectacle À la rescousse du Père Noël ! Mutzig

Spectacle À la rescousse du Père Noël ! Mutzig dimanche 16 novembre 2025.

Spectacle À la rescousse du Père Noël !

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16 15:50:00

Date(s) :

2025-11-16

Rien ne va plus en Laponie ! Nous sommes à 10 jours de la veillée de Noël et le Père Noël est porté disparu !

Les lutins n’ont aucune nouvelle de leur patron et il faut préparer les cadeaux. Mais il faut quelqu’un pour aller les distribuer.

Noël ne serait pas vraiment Noël sans le Père Noël. Alors le lutin Elfie est désigné pour aller le sauver, et avant la veillée de Noël.

Suivez le lutin Elfie dans ses aventures trépidantes pour sauver le Père Noël et sauver la fête de Noël ! .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 16 86 86 laurenthesse@outlook.fr

