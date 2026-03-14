SPECTACLE À LA ROSÉE PALABRE (CIRQUE DE PROXIMITÉ DANS UN ESPACE CLOS À CIEL OUVERT)

Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de l’atelier de fabrique artistique, la Rosée du Matin accueille les cinq artistes de la Mio Company en résidence de reprise du 25 au 30 mai 2026.

À cette occasion, la compagnie présente son spectacle Palabre , une création de 2017 reprise en 2024, lors d’une sortie de résidence ce samedi 30 mai 2026. Palabre est une invitation à explorer la réalité absurde de l’humain à travers un voyage surréaliste dans les profondeurs des peurs et des rêves. Le public est invité à suivre le personnage de Paul, seul et sensible au milieu de la foule, pour un moment onirique et intime. A partir de 10 ans. .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 84 66 76 10 contact@laroseedumatin.art

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English :

L’événement SPECTACLE À LA ROSÉE PALABRE (CIRQUE DE PROXIMITÉ DANS UN ESPACE CLOS À CIEL OUVERT) Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien