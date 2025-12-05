Spectacle À la source, marche forestière Brain-sur-Allonnes

Spectacle À la source, marche forestière

Rue des Caves Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 19:30:00

Cet épisode est un extrait du spectacle À la source , constitué plus particulièrement à partir des collectages réalisés à Brain-sur-Allonnes et la Breille-les-Pins autour des sources, étangs, et de la tourbière des Loges.

À travers les paroles d’habitants, ce spectacle musical sur le thème de l’eau vous emmène de la forêt à l’étang des Loges en passant par la Tourbière. Laissez-vous bercer par le chant de l’eau, si présente sur nos territoires pourtant fragile et ses relations avec les femmes et hommes des villages alentours.

Céline Verdier, autrice et conteuse est accompagnée par Frank Quintard, percussionniste.

En France, 60% des zones humides ont disparu au 21e siècle. Étangs, marais, tourbières, prairies inondables… autant de milieux foisonnants de vie, utiles au quotidien pour lutter contre les inondations, stocker le carbone ou encore épurer les eaux.

Créé en 2024 à l’initiative du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, le spectacle À la source met en musique les paroles d’habitants de Brain-sur-Allonnes et de La Breille-les-Pins qui vivent au plus près de l’eau et des zones humides. Souvenirs, angoisses, contemplation… cette fresque musicale fait résonner leurs histoires avec émotions, témoin de la relation qu’entretiennent les habitants avec ces milieux uniques aujourd’hui menacés.

Vendredi 5 décembre 2025 de 18h30 à 19h30. .

Rue des Caves Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 38 88 maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

This episode is an extract from the show À la source , based more specifically on collections made in Brain-sur-Allonnes and La Breille-les-Pins around springs, ponds and the Loges peat bog.

