Spectacle à l’Ange Bleu au profit de l’association Magik’Hôpital L’Ange Bleu Gauriaguet
Spectacle à l’Ange Bleu au profit de l’association Magik’Hôpital L’Ange Bleu Gauriaguet samedi 30 mai 2026.
Gauriaguet
Spectacle à l’Ange Bleu au profit de l’association Magik’Hôpital
L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet Gironde
Tarif : 68 – 68 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une soirée magique… pour une belle cause.
Le 30 mai 2026 à 20h, laissez-vous emporter par le spectacle Fantaisy.
Une expérience féerique, pleine d’émotions et de surprises…
Cette soirée est organisée au profit de l’association Magik’Hôpital.
Pour chaque réservation, 10€ seront reversés pour apporter de la magie aux enfants hospitalisés.
Venez vivre un moment unique tout en faisant une bonne action. .
L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 07 07 info@angebleu.fr
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English : Spectacle à l’Ange Bleu au profit de l’association Magik’Hôpital
L’événement Spectacle à l’Ange Bleu au profit de l’association Magik’Hôpital Gauriaguet a été mis à jour le 2026-05-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme