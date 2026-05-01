Spectacle à l’Ange Bleu au profit de l’association Magik’Hôpital L’Ange Bleu Gauriaguet

Gauriaguet

Spectacle à l’Ange Bleu au profit de l’association Magik’Hôpital

L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet Gironde

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une soirée magique… pour une belle cause.

Le 30 mai 2026 à 20h, laissez-vous emporter par le spectacle Fantaisy.

Une expérience féerique, pleine d’émotions et de surprises…

Cette soirée est organisée au profit de l’association Magik’Hôpital.

Pour chaque réservation, 10€ seront reversés pour apporter de la magie aux enfants hospitalisés.

Venez vivre un moment unique tout en faisant une bonne action. .

L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 07 07 info@angebleu.fr

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English : Spectacle à l’Ange Bleu au profit de l’association Magik’Hôpital

L’événement Spectacle à l’Ange Bleu au profit de l’association Magik’Hôpital Gauriaguet a été mis à jour le 2026-05-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme