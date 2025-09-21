Spectacle à Laon : « 9.81 » Parvis de la cathédrale Laon

Spectacle à Laon : « 9.81 » Dimanche 21 septembre, 13h00, 15h00, 17h00 Parvis de la cathédrale Aisne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Engagement créatif contre l’indomptable gravité, comme le rêve universel d’un vol sans aile. Cette chorégraphie sur toile donne au public la vision de corps projetés comme mis en orbite. Une danse urbaine dynamique, spontanée et poétique qui s’affranchit de toute considération esthétique stéréotypée et qui s’engage et transcende pour que l’Art soit une fenêtre pour tous. Ce duo hip hop unique sur trampoline fait danser nos regards dans une danse instable ou l’équilibre se trouve en l’air porté par un texte d’Arthur H.

Parvis de la cathédrale Place du parvis Gautier de Mortagne – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

Compagnie Racines Carrées