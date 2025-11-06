Spectacle à Laon Béaba Laon
Spectacle à Laon Béaba Laon mercredi 4 mars 2026.
Spectacle à Laon Béaba
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 15:45:00
2026-03-04
Un spectacle pour les enfants de la compagnie Labkine !
Béaba mêle poésie visuelle et musique, danse et sculpture, invitant les petits et les plus grands à mettre leurs sens en éveil pour découvrir ou re-découvrir les émotions fondamentales et le plaisir d’apprendre et d’imaginer…
RV dans la salle des fêtes de la MAL à 10h ! (durée 0h40) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
A show for children by the Labkine company!
German :
Eine Aufführung für Kinder von der Kompanie Labkine!
Italiano :
Uno spettacolo per bambini della compagnia Labkine!
Espanol :
¡Un espectáculo para niños de la compañía Labkine!
