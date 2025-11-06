Spectacle à Laon Béaba Laon

Spectacle à Laon Béaba

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 15:45:00

Date(s) :

2026-03-04

Un spectacle pour les enfants de la compagnie Labkine !

Béaba mêle poésie visuelle et musique, danse et sculpture, invitant les petits et les plus grands à mettre leurs sens en éveil pour découvrir ou re-découvrir les émotions fondamentales et le plaisir d’apprendre et d’imaginer…

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 10h ! (durée 0h40) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

A show for children by the Labkine company!

German :

Eine Aufführung für Kinder von der Kompanie Labkine!

Italiano :

Uno spettacolo per bambini della compagnia Labkine!

Espanol :

¡Un espectáculo para niños de la compañía Labkine!

