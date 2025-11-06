Spectacle à Laon Cactus Laon

Spectacle à Laon Cactus

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26 15:45:00

Date(s) :

2026-02-26

Elie Semoun vous dévoile son tout nouveau spectacle à Laon !

Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de Cactus ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur ça va piquer !

Depuis 30 ans, l’humoriste s’est imposé comme l’un des humoristes les plus incisifs et délicieusement décalés de la scène française. Son style, qui mêle finesse et audace, a inspiré de nombreuses générations d’artistes.

Pour son huitième spectacle, Elie Semoun opère un léger virage le stand-up occupe désormais une place plus importante, une nouveauté pour lui. Mais ne vous y trompez pas, Cactus reste fidèle à son goût pour les personnages !

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

Elie Semoun unveils his brand new show in Laon!

German :

Elie Semoun enthüllt seine brandneue Show in Laon!

Italiano :

Elie Semoun presenta il suo nuovo spettacolo a Laon!

Espanol :

Elie Semoun presenta su nuevo espectáculo en Laon

