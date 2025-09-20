Spectacle à Laon : « CycloBlaster » Ville haute de Laon Laon

Spectacle à Laon : « CycloBlaster » Ville haute de Laon Laon samedi 20 septembre 2025.

Spectacle à Laon : « CycloBlaster » 20 et 21 septembre Ville haute de Laon Aisne

En déambulation en ville haute samedi 20 et dimanche 21 septembre toute la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Un dj lunaire et une chauffeuse de dancefloor trimballent une grosse radio tractée par un vélo.

Objectif : diffuser des bonnes ondes et se faire des copains ! Le CycloBlaster est une radio géante mobile conçue par la team SuperPhonique. Inspirée du design du Ghetto-Blaster (radio portative des 80s) et des postes TSF vintage des années 50, le cycloblaster et un système son et lumière autonome pour faire la fête autour de nos lieux patrimoniaux remarquables.

Une déambulation live tout terrain orchestrée par la Compagnie Super Phonique !

Ville haute de Laon Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 http://htpps://www.tourisme-paysdelaon.com Laon, ville-préfecture de l’Aisne (02), abrite le secteur sauvegardé le plus vaste de France, avec près e 80 monuments inscrits ou classés; venez visiter son riche patrimoine (cathédrale, églises, abbayes, ceinture fortifiée, souterrains, etc) ! Gare TER de Laon

Autoroute A26 (sortie LAON)

RN 2 (en direction de Paris)

Un dj lunaire et une chauffeuse de dancefloor trimballent une grosse radio tractée par un vélo.

Jérémie Marchaut