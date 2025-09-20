Spectacle à Laon : « Gallitrappe, korrigan conteur » Chapelle des Templiers Laon

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Gallitrappe, un korrigan espiègle, savoure un délicieux chocolat chaud et une merveilleuse crêpe au caramel à la taverne de la Licorne Bleue, au cœur de Magonia. Soudain, sous ses yeux ébahis, son ami Chantefeu disparaît dans un « Pouf ! » retentissant. Inquiet, Gallitrappe part aussitôt consulter le grand sage Kémentari. Ce dernier lui révèle l’amère vérité : la cause de cette disparition est liée aux « z’humains »….

Une création de la Compagnie Atome Théâtre !

Chapelle des Templiers, 19 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France

Sombre Claire Arts