Spectacle à Laon : « Julius & Janus ou la descente du Janicule » Dimanche 21 septembre, 15h30 Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Aisne

Accès libre (jardin du Musée)

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Julius et Janus, mi-super héros, mi-chevaliers servants, mi-prophètes prodigues, mi-justiciers errants, observent d’un œil concerné un monde en proie au chaos. Leur divine intervention peut-elle changer quoi que ce soit ? Bien sûr que oui ! Ce spectacle tout public (de la Collective Les Sales Polyvalentes) promet de captiver petits et grands avec ses personnages hauts en couleur et son intrigue palpitante.

Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon 32 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228700 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=57&m=6.110.115 Collection d’antiquités méditerranéennes (1.700 pièces) de l’âge du bronze aux premiers siècles après Jésus-Christ. L’une des premières collections de vases, figurines et sculptures grecques après celle du Louvre ; Archéologie régionale : de la préhistoire à la Renaissance, la vie quotidienne des habitants de l’Aisne est reconstruite à partir de ces objets en terre, en verre et en bronze (fouilles effectuées entre Vervins et Soissons) ; Beaux-arts : peintures du XVe au XIXe siècles, sculptures ; Mobilier de l’époque médiévale jusqu’au XIXe siècle ; Ensemble de faïences de la manufacture de Sinceny (XVIIIe et XIXe siècles).

