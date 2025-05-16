Spectacle à Laon » Les comédies musicales » – Laon
Spectacle à Laon » Les comédies musicales » – Laon vendredi 26 septembre 2025.
Tarif : 20 20
Tarif adulte
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 22:00:00
2025-09-26
La nouvelle tournée 2025 avec Cécilia Cara, Ginie Line, Priscilla Betti, Damien Sargue, Alexis Loizon, Gwendal Marimoutou, Merwan Rim…
RV théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30)
NB ce spectacle, à l’origine programmé le 16/05, a été reporté au 26/09… 2020 .
2 Place Aubry
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
