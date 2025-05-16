Spectacle à Laon » Les comédies musicales » – Laon

Spectacle à Laon » Les comédies musicales » – Laon vendredi 26 septembre 2025.

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 20 20

Tarif adulte

20:30:00

22:00:00

2025-09-26

La nouvelle tournée 2025 avec Cécilia Cara, Ginie Line, Priscilla Betti, Damien Sargue, Alexis Loizon, Gwendal Marimoutou, Merwan Rim…

RV théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30)

NB ce spectacle, à l’origine programmé le 16/05, a été reporté au 26/09… 2020 .

2 Place Aubry

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

