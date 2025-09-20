Spectacle à Laon : « Radegonde et Chorchèle » Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon

Spectacle à Laon : « Radegonde et Chorchèle » Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon samedi 20 septembre 2025.

Spectacle à Laon : « Radegonde et Chorchèle » 20 et 21 septembre Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Spectacle-concert performatif, ce “show” s’inscrit dans le lieu et dans le temps de façon éphémère. Chaque performance est unique et se crée en direct, avec les éléments caractéristiques du lieu et… vous !

Radégonde et Chorchèle expérimentent, cherchent, jouent, et révèlent. Les personnes présentes pourront s’ils et si elles le souhaitent, repartir avec un souvenir grâce auquel elles pourront réécouter ce moment unique.

Une création sonore unique de mise en valeur de la salle de la Station et du cloître Saint-Martin.

Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Rue Marcelin Berthelot – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

Spectacle-concert performatif, ce “show” s’inscrit dans le lieu et dans le temps de façon éphémère. Chaque **performance est unique** et se crée en direct, avec les éléments caractéristiques du lieu …

Radegonde et Chorchèle