Accès gratuit

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Sur notre «stand aux idoles», un espace brillant de paillettes et de magazines, venez écrire une lettre à la star qui vous tient à cœur. Nous récolterons ces messages dans une grande boîte aux lettres, créant un recueil éclectique d’admirations partagées. Ces courriers voyageront de ville en ville créant entre ces territoires un lien poétique et sensible. Ce temps de partage sera ponctué par des performances surprises car cet hommage, d’apparence solennel, débordera vite du papier pour inviter le public à participer.

Parvis de la cathédrale Place du parvis Gautier de Mortagne – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

OT Pays de Laon