Spectacle à Laon Un enfant du rock Laon

Spectacle à Laon Un enfant du rock

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 15:00:00

fin : 2026-01-30 15:45:00

Date(s) :

2026-01-30

C’est quoi être rock ?

Est-ce que le rock est mort ?

Philippe Manoeuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock,

montera pour la première fois sur scène !

Un spectacle qui captera l’essence d’une époque (révolue) à travers le regard, gouailleur et tendre, d’un éternel enfant (du rock). De la musique, de la nostalgie mais jamais poussiéreuse, de l’émotion. De l’humeur, de l’humour, de l’imprévu. Du rock !

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h20)

C’est quoi être rock ?

Est-ce que le rock est mort ?

Philippe Manoeuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock,

montera pour la première fois sur scène !

Un spectacle qui captera l’essence d’une époque (révolue) à travers le regard, gouailleur et tendre, d’un éternel enfant (du rock). De la musique, de la nostalgie mais jamais poussiéreuse, de l’émotion. De l’humeur, de l’humour, de l’imprévu. Du rock !

RV au théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h20) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

What is rock?

Is rock dead?

Philippe Manoeuvre, a leading figure in music journalism and a rock fan,

takes to the stage for the first time!

A show that captures the essence of a bygone era through the cheeky, tender eyes of an eternal child (of rock). Music, nostalgia (never dusty), emotion. Mood, humor and the unexpected. Rock on!

See you at MAL’s Théâtre Guy-Sabatier at 8:30pm! (duration: 1h20)

German :

Was bedeutet es, Rockmusik zu machen?

Ist der Rock tot?

Philippe Manoeuvre, eine Symbolfigur des Musikjournalismus und leidenschaftlicher Rockfan,

wird zum ersten Mal auf der Bühne stehen!

Eine Show, die die Essenz einer (vergangenen) Epoche durch den schelmischen und zärtlichen Blick eines ewigen Kindes (des Rock) einfangen wird. Musik, Nostalgie, aber nie verstaubt, Emotionen. Stimmung, Humor, Unvorhergesehenes. Rockmusik!

RV im Guy-Sabatier-Theater der MAL um 20:30 Uhr! (Dauer: 1 Stunde 20 Minuten)

Italiano :

Cosa significa fare rock?

Il rock è morto?

Philippe Manoeuvre, figura di spicco del giornalismo musicale e appassionato di rock,

salirà per la prima volta sul palco!

Uno spettacolo che cattura l’essenza di un’epoca passata attraverso gli occhi sfrontati e teneri di un eterno bambino (del rock). Musica, nostalgia ma mai polverosa, emozione. Umore, umorismo e imprevisti. Rock!

Ci vediamo al Théâtre Guy-Sabatier al MAL alle 20.30! (durata: 1h20)

Espanol :

¿Qué significa el rock?

¿Ha muerto el rock?

Philippe Manoeuvre, figura destacada del periodismo musical y apasionado del rock,

se sube por primera vez a un escenario

Un espectáculo que capta la esencia de una época pasada a través de los ojos descarados y tiernos de un eterno niño (del rock). Música, nostalgia pero nunca polvo, emoción. Humor, humor y lo inesperado. ¡Rock!

Nos vemos en el Teatro Guy-Sabatier del MAL a las 20:30 h (duración: 1h20)

L’événement Spectacle à Laon Un enfant du rock Laon a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays de Laon