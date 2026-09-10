Spectacle à l’Archipel Craquage Marion Mezadorian / Ki m’aime me suive Place Maréchal Foch Granville

Informations pratiques

Granville

Spectacle à l’Archipel Craquage Marion Mezadorian / Ki m’aime me suive

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 21:45:00

Date(s) :

2026-11-27

Humour Tout public dès 14 ans.

Craquage , c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, Vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE.

C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

Entre mise en scène bien sentie, écriture satirique et séquences émouvantes, Marion Mezadorian propose un spectacle d’une grande profondeur, nuancé et juste. Un spectacle aussi jouissif que pertinent ! L’ÉCLAIREUR FNAC .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel Craquage Marion Mezadorian / Ki m’aime me suive

L’événement Spectacle à l’Archipel Craquage Marion Mezadorian / Ki m’aime me suive Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer