Spectacle à l’Archipel : En Harmonie / Simon Fache et Jacky Matte Place Maréchal Foch Granville
samedi 19 décembre 2026 · Place Maréchal Foch · Granville
Informations pratiques
Granville
Spectacle à l’Archipel : En Harmonie / Simon Fache et Jacky Matte
Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 20:30:00
fin : 2026-12-19 22:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Musique d’orchestre. Tout public dès 7 ans.
Voici un spectacle d’harmonie, pour harmonie, avec harmonie et par une harmonie !
« En Harmonie » est une création à la croisée du théâtre musical, du mélodrame et de la musique à programme. Une histoire d’harmonie, interprétée par une harmonie, contée et jouée par Simon Fache, un comédien/musicien et les musiciens de l’harmonie du Cap Lihou.
Le monde des harmonies municipales, c’est avant tout des valeurs de partage, de générosité, de transmission intergénérationnelle et surtout de fête ! .
Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
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English : Spectacle à l’Archipel : En Harmonie / Simon Fache et Jacky Matte
L’événement Spectacle à l’Archipel : En Harmonie / Simon Fache et Jacky Matte Granville a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer
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