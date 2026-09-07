Spectacle à l’Archipel : En Harmonie / Simon Fache et Jacky Matte Place Maréchal Foch Granville

Informations pratiques

Granville

Spectacle à l’Archipel : En Harmonie / Simon Fache et Jacky Matte

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 20:30:00

fin : 2026-12-19 22:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Musique d’orchestre. Tout public dès 7 ans.

Voici un spectacle d’harmonie, pour harmonie, avec harmonie et par une harmonie !

« En Harmonie » est une création à la croisée du théâtre musical, du mélodrame et de la musique à programme. Une histoire d’harmonie, interprétée par une harmonie, contée et jouée par Simon Fache, un comédien/musicien et les musiciens de l’harmonie du Cap Lihou.

Le monde des harmonies municipales, c’est avant tout des valeurs de partage, de générosité, de transmission intergénérationnelle et surtout de fête ! .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel : En Harmonie / Simon Fache et Jacky Matte

L’événement Spectacle à l’Archipel : En Harmonie / Simon Fache et Jacky Matte Granville a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer