Spectacle à l’Archipel Jo&Léo / Collectif lacavale Place Maréchal Foch Granville

Informations pratiques

Granville

Spectacle à l’Archipel Jo&Léo / Collectif lacavale

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10 21:40:00

Date(s) :

2026-11-10

Théâtre. Tout public dès 11 ans.

Deux adolescentes.

Jo, tornade bavarde et solaire. Léo, sauvage, écorchée et sensuelle.

Quand Jo et Léo se rencontrent, c’est une tempête sous les sweats à capuche , un cataclysme de sensations nouvelles. Autant de bulles de vie et d’émotions qui gonflent et éclatent au rythme des fréquences cardiaques des deux héroïnes.

Jo&Léo est un spectacle sur l’adolescence. Celle qu’on a perdue ou celle qu’on est en train de vivre. Ce moment où l’on commence à dessiner les contours de ce que l’on pense vouloir être à tout prix. Où l’on fait des rencontres qui changent la vie. .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel Jo&Léo / Collectif lacavale

L’événement Spectacle à l’Archipel Jo&Léo / Collectif lacavale Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer