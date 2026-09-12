Spectacle à l’Archipel Jo&Léo / Collectif lacavale Place Maréchal Foch Granville
mardi 10 novembre 2026 · Place Maréchal Foch · Granville
Informations pratiques
Granville
Spectacle à l’Archipel Jo&Léo / Collectif lacavale
Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:30:00
fin : 2026-11-10 21:40:00
Date(s) :
2026-11-10
Théâtre. Tout public dès 11 ans.
Deux adolescentes.
Jo, tornade bavarde et solaire. Léo, sauvage, écorchée et sensuelle.
Quand Jo et Léo se rencontrent, c’est une tempête sous les sweats à capuche , un cataclysme de sensations nouvelles. Autant de bulles de vie et d’émotions qui gonflent et éclatent au rythme des fréquences cardiaques des deux héroïnes.
Jo&Léo est un spectacle sur l’adolescence. Celle qu’on a perdue ou celle qu’on est en train de vivre. Ce moment où l’on commence à dessiner les contours de ce que l’on pense vouloir être à tout prix. Où l’on fait des rencontres qui changent la vie. .
Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
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English : Spectacle à l’Archipel Jo&Léo / Collectif lacavale
L’événement Spectacle à l’Archipel Jo&Léo / Collectif lacavale Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer
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