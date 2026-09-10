Spectacle à l’Archipel Kevin / Compagnie Chantal et Bernadette Théâtre de l’Archipel Granville
mardi 6 octobre 2026 · Théâtre de l'Archipel · Granville
Informations pratiques
Granville
Spectacle à l’Archipel Kevin / Compagnie Chantal et Bernadette
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06 21:50:00
Date(s) :
2026-10-06
Conférence théâtralisée. Tout public dès 15 ans.
Après La Convivialité , où ils s’attaquaient au dogme de l’orthographe, les deux artistes belges Arnaud Hoedt et Jérôme Piron remontent, dans Kévin , aux racines de l’échec à l’école.
Pourquoi Diane a-t-elle plus de chances d’avoir le bac que Kevin ? Avec un peu d’Histoire, beaucoup de sociologie et énormément d’humour, deux anciens enseignants dynamitent les idées reçues sur l’école et les inégalités sociales. Une performance stimulante pour une prise de conscience salutaire. .
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
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English : Spectacle à l’Archipel Kevin / Compagnie Chantal et Bernadette
L’événement Spectacle à l’Archipel Kevin / Compagnie Chantal et Bernadette Granville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer
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