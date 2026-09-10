Spectacle à l’Archipel Kevin / Compagnie Chantal et Bernadette Théâtre de l’Archipel Granville

Informations pratiques

Granville

Spectacle à l’Archipel Kevin / Compagnie Chantal et Bernadette

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06 21:50:00

Date(s) :

2026-10-06

Conférence théâtralisée. Tout public dès 15 ans.

Après La Convivialité , où ils s’attaquaient au dogme de l’orthographe, les deux artistes belges Arnaud Hoedt et Jérôme Piron remontent, dans Kévin , aux racines de l’échec à l’école.

Pourquoi Diane a-t-elle plus de chances d’avoir le bac que Kevin ? Avec un peu d’Histoire, beaucoup de sociologie et énormément d’humour, deux anciens enseignants dynamitent les idées reçues sur l’école et les inégalités sociales. Une performance stimulante pour une prise de conscience salutaire. .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle à l’Archipel Kevin / Compagnie Chantal et Bernadette

L’événement Spectacle à l’Archipel Kevin / Compagnie Chantal et Bernadette Granville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer