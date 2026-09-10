Spectacle à l’Archipel Le Jeu de l’amour et du hasard / Collectif l’Emeute Place Maréchal Foch Granville

Informations pratiques

Granville

Spectacle à l’Archipel Le Jeu de l’amour et du hasard / Collectif l’Emeute

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Théâtre/ Tout public dès 13 ans.

De Marivaux.

Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d’amour orchestré par le père de Silvia et son fils Mario. Parviendront-ils à sortir de ce cruel labyrinthe amoureux ? C’est évidemment tout l’enjeu de ce scénario génial, épuisant pour ceux qui en sont les victimes, réjouissant pour ceux qui les manipulent.

Portée par une troupe pleine de fougue et de complicité, la scène devient un champ de bataille de tentations contradictoires. Ça pétille, s’encanaille, ça virevolte en un rythme à tout-va, dans une salle de bal en train d’être préparée, ambiance kermesse populaire et guinguette. Energie folle, engagement des corps et des voix, mise en scène haletante et joyeuse ! .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel Le Jeu de l’amour et du hasard / Collectif l’Emeute

L’événement Spectacle à l’Archipel Le Jeu de l’amour et du hasard / Collectif l’Emeute Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer