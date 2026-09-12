Spectacle à l’Archipel Mon père avait 3 vaches / MouTon Major Théâtre de l’Archipel Granville

Informations pratiques

Granville

Spectacle à l’Archipel Mon père avait 3 vaches / MouTon Major

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Performance contée. Tout public dès 12 ans.

Le spectacle dresse un portrait de l’agriculture d’aujourd’hui, avec poésie, humour et bienveillance.

Yves-Marie Le Texier est fils d’agriculteur du Centre Bretagne. Il a grandi dans une ferme au rythme des récoltes et du prix du lait.

En fouillant dans ses souvenirs, le comédien pose le point de départ d’une réflexion d’actualité sur l’évolution du monde agricole breton ruralité, mal-être paysan, environnement…

Un propos d’actualité et un récit historique profondément humaniste et sensible. .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel Mon père avait 3 vaches / MouTon Major

L’événement Spectacle à l’Archipel Mon père avait 3 vaches / MouTon Major Granville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer