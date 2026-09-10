Spectacle à l’Archipel Rêves / Cirque Inshi Granville
samedi 12 décembre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Spectacle à l’Archipel Rêves / Cirque Inshi
Place Maréchal Foch Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12 21:45:00
Date(s) :
2026-12-12
Cirque. Tout public dès 11 ans.
Rêves est une création en exil, une histoire de ténacité et de virtuosité. Elle est le témoignage d’une jeunesse renversée par un conflit guerrier, et un formidable exemple de l’exigence et de la grande qualité du cirque ukrainien.
Dans une ambiance de clair-obscur, les interprètes font preuve d’un engagement sous tension.
Des mouvements collectifs aux numéros solo, les gestes précis et l’écriture chorégraphique ciselée soulignent la détermination de ces artistes à vivre, résister et rêver, envers et contre tout. Entre solennité et lyrisme, confession et combativité, les artistes du Cirque Inshi, qui ont l’habitude de produire leurs numéros dans le monde entier, livrent ici une performance inédite, puissante et classique, et nous proposent une expérience de cirque rarement présentée en France. .
Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
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English : Spectacle à l’Archipel Rêves / Cirque Inshi
L’événement Spectacle à l’Archipel Rêves / Cirque Inshi Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer
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