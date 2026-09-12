Spectacle à l’Archipel The Loop / Théâtre des Béliers Parisiens Place Maréchal Foch Granville
vendredi 4 décembre 2026 · Place Maréchal Foch · Granville
Informations pratiques
Granville
Spectacle à l’Archipel The Loop / Théâtre des Béliers Parisiens
Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04 22:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Comédie / humour. Tout public dès 14 ans.
Sale affaire…
Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre.
Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ? La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante.
C’était pas le jour pour arrêter l’arabica…
MOLIÈRES 2025 Meilleure Comédie. .
Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle à l’Archipel The Loop / Théâtre des Béliers Parisiens
L’événement Spectacle à l’Archipel The Loop / Théâtre des Béliers Parisiens Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Atelier TATAKI-ZOMÉ avec le Temps des Cueillettes Entrée par le porche, 1ère porte à gauche Granville 12 septembre 2026
- Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition Granville 12 septembre 2026
- Rassemblement mensuel automobile club de Granville Granville 13 septembre 2026
- Visite guidée de Granville et de son patrimoine Place Godal Granville 13 septembre 2026
- Visite commentée Musée Christian Dior Granville 14 septembre 2026