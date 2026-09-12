Spectacle à l’Archipel The Loop / Théâtre des Béliers Parisiens Place Maréchal Foch Granville

Informations pratiques

Granville

Spectacle à l’Archipel The Loop / Théâtre des Béliers Parisiens

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Comédie / humour. Tout public dès 14 ans.

Sale affaire…

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre.

Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ? La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante.

C’était pas le jour pour arrêter l’arabica…

MOLIÈRES 2025 Meilleure Comédie. .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel The Loop / Théâtre des Béliers Parisiens

L’événement Spectacle à l’Archipel The Loop / Théâtre des Béliers Parisiens Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer