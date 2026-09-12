Spectacle à l’Archipel Une Histoire Autrichienne / Les Maladroits Place Maréchal Foch Granville

Informations pratiques

Granville

Spectacle à l’Archipel Une Histoire Autrichienne / Les Maladroits

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:30:00

fin : 2026-11-17 21:40:00

Date(s) :

2026-11-17

Théâtre, objets et matières. Tout public dès 15 ans.

Tout commence lorsque, dans la vie de Lukas, le passé trouble de son grand-oncle autrichien, Léopold, ressurgit soudainement. Jusqu’alors, pour lui, son grand-oncle, c’était les descentes à ski, les saucisses au fromage ou les matchs de football. Et puis, un jour, sans prévenir, des croix gammées lui tombent sur la tête — littéralement.

Dans un fragile monde miniature d’allumettes et de papier, Lukas plonge dans l’endoctrinement d’un jeune homme des années 1930 en Autriche. Les allumettes craquent et se consument. La fumée embrume l’enquête de Lukas. Des Jeunesses hitlériennes à son engagement dans la Wehrmacht, il remonte le fil de l’histoire de Léopold. Jusqu’où ira t-il dans l’horreur nazie ? Était-il complice ? Avait-il le choix ? Que savait-il vraiment ? .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel Une Histoire Autrichienne / Les Maladroits

L’événement Spectacle à l’Archipel Une Histoire Autrichienne / Les Maladroits Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer