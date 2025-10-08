Spectacle à l’Arrosoir Figeac Parleras-tu? avec la Cie Plante Un Regard Figeac

Spectacle à l’Arrosoir Figeac Parleras-tu? avec la Cie Plante Un Regard Figeac mercredi 8 octobre 2025.

Spectacle à l’Arrosoir Figeac Parleras-tu? avec la Cie Plante Un Regard

L’Arrosoir, 5 rue du crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 17:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Et si c’était pas les ados qui étaient en crise, mais le système ?

Claude et Claude ont 55 minutes pour rendre compte d’une enquête de terrain basée sur des témoignages sonores d’enfants et d’adolescent·es

Et si c’était pas les ados qui étaient en crise, mais le système ?

Claude et Claude ont 55 minutes pour rendre compte d’une enquête de terrain basée sur des témoignages sonores d’enfants et d’adolescent·es. De cafés en biscottes, elles s’interrogent sur le statut de mineur et sur l’éducation, mais aussi sur la place de leur propre parole.

Claude raconte, fait des schémas, décortique et analyse les témoignages. Pour ponctuer le compte-rendu, elle interprète parfois des personnages burlesques qui apportent d’autres éléments à l’enquête. Aussi, elle se laisse parfois déborder par ses émotions, parle plus vite qu’elle ne pense et s’emmêle les mots dans l’absurdité d’un système qu’elle ne comprend pas. Elle a l’air de ne pas vouloir se ranger dans la bonne case .

Cachée derrière son ordinateur, l’autre Claude s’exprime avec une voix qui n’est pas la sienne et tente de rester discrète… Elle semble avoir appris à rester à sa place … .

L’Arrosoir, 5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

English :

What if it wasn’t teenagers who were in crisis, but the system?

Claude and Claude have 55 minutes to report on a field survey based on audio testimonies from children and teenagers

German :

Was wäre, wenn nicht die Jugendlichen, sondern das System in der Krise wäre?

Claude und Claude haben 55 Minuten Zeit, um über eine Feldstudie zu berichten, die auf Tonaufnahmen von Kindern und Jugendlichen basiert

Italiano :

E se non fossero gli adolescenti a essere in crisi, ma il sistema?

Claude e Claude hanno 55 minuti per raccontare uno studio sul campo basato su testimonianze audio di bambini e adolescenti

Espanol :

¿Y si no fueran los adolescentes los que estuvieran en crisis, sino el sistema?

Claude y Claude disponen de 55 minutos para informar sobre un estudio de campo basado en testimonios sonoros de niños y adolescentes

L’événement Spectacle à l’Arrosoir Figeac Parleras-tu? avec la Cie Plante Un Regard Figeac a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Figeac