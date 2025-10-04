Spectacle à L’Astrada L’Astrada Marciac

L'Astrada 53 chemin de Ronde Marciac

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-04 21:00:00

LA FUITE d’Olivier Meyrou avec Matias Pilet

Cirque actuel

Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, Hektor affronte les obstacles en série que la vie sème sur sa route. Imaginée par le cinéaste et metteur en scène Olivier Meyrou, cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit les grandes heures du cinéma muet. Petit ou grand, on rit de ce qui lui tombe sur la tête, tout autant amusé par sa fragilité qu’admiratif devant sa capacité à se sortir de situations inextricables.

Matias Pilet incarne avec grâce et innocence ce héros malmené. Tour à tour acrobate, mime, danseur, il excelle avec une économie de moyens une tente, les sonorités d’un piano bastringue, quelques bruitages évocateurs à nous transporter et nous émouvoir. Au-delà du rire, on assiste à ce qui ressemble à une tentative d’émancipation vitale.

« Un spectacle inoubliable aux faux airs de Buster Keaton » Télérama

« On en redemande. Ce spectacle, égréné sur des airs de piano qui reprend des hits de Chaplin et même de Malher, est parfait » Le Figaro

« On aimerait encore suivre ce campeur comme on a pu admirer des Charlots soldats, garçons de café ou dentiste. » Les Trois Coups

Diffusion Cie Hold-up & Co

Producteur délégué Full Full / Le Monfort

Avec le soutien de L’Agora Boulazac, Villa Médicis Académie de France à Rome, Palacio Pancas Palha Lisbonne

Remerciements à Companhia Olga Roriz, Villa Médicis Académie de France à Rome, Le Quai Angers, Sébastien Savine, Arthur Chavaudret, Pierre Marie Lazaroo .

English :

LA FUITE by Olivier Meyrou with Matias Pilet

Contemporary circus

Bag on his back, he runs. Vagabond, fugitive, refugee of yesterday or today, Hektor confronts the series of obstacles that life throws in his path. Imagined by filmmaker and director Olivier Meyrou, this little circus form reinvents the clown figure that marked the heyday of silent cinema. Whether young or old, we laugh at what falls on his head, as much amused by his fragility as admiring his ability to get out of inextricable situations.

Matias Pilet embodies this troubled hero with grace and innocence. In turn acrobat, mime and dancer, he excels with an economy of means a tent, the sounds of a piano bastringue, a few evocative sound effects to transport and move us. Beyond the laughter, we witness what looks like a vital attempt at emancipation.

« An unforgettable show with an air of Buster Keaton » Télérama

« We want more. This show, brightened up by piano tunes featuring hits by Chaplin and even Malher, is perfect » Le Figaro

« We’d still like to follow this camper as we’ve admired Charlots soldiers, waiters or dentists. » Les Trois Coups

German :

LA FUITE von Olivier Meyrou mit Matias Pilet

Aktueller Zirkus

Mit einem Rucksack auf dem Rücken läuft er. Als Vagabund, Flüchtling von gestern oder heute stellt sich Hektor den seriellen Hindernissen, die das Leben auf seinem Weg sät. Diese kleine Zirkusform, die vom Filmemacher und Regisseur Olivier Meyrou erdacht wurde, erfindet die Figur des Clowns neu, die die große Stunde des Stummfilms geschlagen hat. Ob groß oder klein, man lacht über alles, was ihm auf den Kopf fällt, amüsiert sich über seine Zerbrechlichkeit und bewundert seine Fähigkeit, sich aus unlösbaren Situationen zu befreien.

Matias Pilet verkörpert diesen gebeutelten Helden mit Anmut und Unschuld. Er ist abwechselnd Akrobat, Pantomime und Tänzer und schafft es mit sparsamen Mitteln einem Zelt, den Klängen eines Bastring-Klaviers und einigen stimmungsvollen Geräuschen -, uns mitzureißen und zu bewegen. Der Film ist nicht nur lustig, sondern auch ein Versuch, sich zu emanzipieren.

« Ein unvergessliches Spektakel, das an Buster Keaton erinnert » Télérama

« Man verlangt nach mehr. Diese Aufführung, die mit Klaviermusik untermalt ist, die Hits von Chaplin und sogar von Malher aufgreift, ist perfekt » Le Figaro

« Man würde diesem Camper gerne noch folgen, so wie man Charlots als Soldaten, Kellner oder Zahnarzt bewundern konnte » Les Trois Coups

Italiano :

LA FUITE di Olivier Meyrou con Matias Pilet

Circo contemporaneo

Borsa in spalla, corre. Vagabondo, fuggitivo, rifugiato di ieri o di oggi, Hektor affronta la serie di ostacoli che la vita gli pone davanti. Nato da un’idea del cineasta e regista Olivier Meyrou, questo piccolo circo reinventa la figura del clown del periodo d’oro del cinema muto. Giovani o vecchi, ridiamo di ciò che gli cade sulla testa, divertiti dalla sua fragilità e ammirati dalla sua capacità di uscire da situazioni inestricabili.

Matias Pilet ritrae questo eroe tormentato con grazia e innocenza. A sua volta acrobata, mimo e ballerino, eccelle con un’economia di mezzi una tenda, i suoni di un pianoforte a coda, alcuni suggestivi effetti sonori per trasportarci e commuoverci. Al di là delle risate, assistiamo a quello che sembra un tentativo vitale di emancipazione.

« Uno spettacolo indimenticabile con un’aria da Buster Keaton » Télérama

« Ti lascia implorare per saperne di più. Questo spettacolo, ambientato sulle note di un pianoforte che copre i successi di Chaplin e persino di Malher, è perfetto » Le Figaro

« Vorremmo ancora seguire questo camper come abbiamo ammirato i soldati, i camerieri o i dentisti di Charlots » Les Trois Coups

Espanol :

LA FUITE de Olivier Meyrou con Matias Pilet

Circo contemporáneo

Bolsa a la espalda, corre. Vagabundo, fugitivo, refugiado de ayer o de hoy, Hektor se enfrenta a la serie de obstáculos que la vida le pone en el camino. Idea del cineasta y director Olivier Meyrou, este pequeño circo reinventa la figura del payaso de la época del cine mudo. Jóvenes o viejos, nos reímos de lo que le cae encima, tan divertidos por su fragilidad como admirados por su capacidad para salir de situaciones inextricables.

Matías Pilet interpreta a este héroe problemático con gracia e inocencia. A su vez acróbata, mimo y bailarín, sobresale con una economía de medios una carpa, los sonidos de un piano bastringue, algunos efectos sonoros evocadores para transportarnos y conmovernos. Más allá de la risa, asistimos a lo que parece un intento vital de emancipación.

« Un espectáculo inolvidable con un aire a Buster Keaton » Télérama

« Te deja con ganas de más. Este espectáculo, ambientado al son de un piano que versiona éxitos de Chaplin e incluso de Malher, es perfecto » Le Figaro

« Nos gustaría seguir a esta caravana como hemos admirado a los Charlots soldados, camareros o dentistas » Les Trois Coups

