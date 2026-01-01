Spectacle à L’Astrada L’Astrada Marciac

Spectacle à L’Astrada

L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 21:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

INAVOUABLE avec Alexis HK & Benoît Dorémus

Chanson & Humour

Les compositeurs et interprètes Alexis HK et Benoît Dorémus écrivent leurs premières chansons en vacances il y a quelques années, autour d’un verre de vin. Ils les avaient écrites pour le simple plaisir de se dire des horreurs. Ils ont fini par les emmener à l’Olympia, en janvier 2023 pour leur consacrer la séquence Ces chansons qui n’auraient jamais dû arriver jusqu’ici . Ils n’étaient pas sûrs d’eux en entonnant dans cet écrin Tartelette et Torture Jésuite, mais elles ont fait un tabac.

Peut-être parce que l’inavouable, ça parle à tout le monde. L’inavouable, chacun s’y reconnaît. Dans la société, l’inavouable c’est la plaie de la vérité recouverte par le pansement de l’hypocrisie. L’inavouable, c’est ce qu’on a du mal à s’avouer à soi-même. L’inavouable, finalement, c’est universel car tout le monde aime flirter avec l’interdit, la dérision, l’absurde. À deux on s’autorise, on aborde des thèmes qu’on n’aurait pas assumés seul. À deux, quand on est sur le fil, on craint moins de perdre l’équilibre. On peut vraiment plonger dans l’inavouable et en rire. Surtout en rire.

.

L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

INAVOUABLE with Alexis HK & Benoît Dorémus

Song & Humor

Composers and performers Alexis HK and Benoît Dorémus wrote their first songs on vacation a few years ago, over a glass of wine. They wrote them for the simple pleasure of saying horrible things to each other. They ended up taking them to the Olympia, in January 2023, to dedicate the sequence Ces chansons qui n?auraient jamais dû arriver jusqu?ici to them. They weren’t quite sure of themselves when they performed Tartelette and Torture Jésuite in this showcase, but they were a hit.

Perhaps because the unmentionable speaks to everyone. Everyone can relate to the unmentionable. In society, the unmentionable is the wound of truth covered by the bandage of hypocrisy. The unmentionable is what we find hard to admit to ourselves. In the end, the unmentionable is universal, because everyone likes to flirt with the forbidden, with derision, with the absurd. When you’re with someone else, you give yourself permission to tackle themes you wouldn’t have tackled on your own. When you’re on the edge together, you’re less afraid of losing your balance. You can really dive into the unmentionable and laugh about it. Especially laughing.

L’événement Spectacle à L’Astrada Marciac a été mis à jour le 2025-12-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65