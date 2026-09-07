Spectacle – À l’aune de leurs peaux Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – À l’aune de leurs peaux

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Danse / Cie Les Gens N’importe Comment / 1h – dès 16 ans (nudité sur scène)

À la frontière du documentaire et de la fiction dansée, ce spectacle s’empare du sujet de l’invisibilisation des femmes de plus de 50 ans. Cinq danseuses donnent corps et voix aux désirs d’une génération dans un manifeste contre l’obsolescence humaine programmée.

Une ode à la beauté des peaux marquées par le temps, un appel à changer le regard. Il est grand temps !Tout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Dance / Les Gens N’importe Comment Dance Company / 1 hour ? Ages 16 and up (nudity on stage)

Straddling the line between documentary and dance fiction, this performance tackles the issue of the invisibility of women over 50. Five dancers give voice and form to the desires of a generation in a manifesto against programmed human obsolescence.

An ode to the beauty of skin marked by time, a call to change our perspective. It’s high time!

L’événement Spectacle – À l’aune de leurs peaux Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE