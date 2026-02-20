Spectacle A l’aune de leurs peaux | Pop Women Festival Le Manège de Reims Reims

Spectacle A l’aune de leurs peaux | Pop Women Festival

Le Manège de Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-06

Tout public

À la frontière du documentaire et de la fiction dansée, Marie Barbottin s’empare du phénomène de l’invisibilisation des femmes de plus de 50 ans. Avec cinq danseuses, elle donne corps et voix aux désirs d’une génération dans un manifeste contre l’obsolescence humaine programmée.

Danseuse et chorégraphe, Marie Barbottin brise l’omerta sur le corps féminin vieillissant et l’invisibilisation des femmes de plus de 50 ans. Un sujet essentiel tant leurs désirs, leurs aspirations voire leur existence tout court sont le plus souvent passés à la trappe d’une société obsédée par la jeunesse.

Aborder la question de leur représentation dans le monde du spectacle vivant, a fortiori dans celui de la danse, permet de saisir pleinement le processus d’ostracisme systémique dont les femmes sont l’objet après avoir dépassé l’âge de la fertilité.

Tout en intégrant l’écriture poétique de la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, la pièce s’appuie sur le vécu de cinq danseuses pour parler de leurs envies en tant que femmes artistes mais aussi sur les témoignages intimes d’anonymes venues de tous les horizons.

Sur le plateau, le terreau fertile de la parole fusionne avec l’engagement physique des interprètes, qui ont travaillé pour les plus grands chorégraphes, d’Alban Richard à Angelin Preljocaj, de Maguy Marin à Thomas Lebrun, et affirment plus que jamais leur désir de danser.

Dans une ode à la sororité et à la beauté des peaux plus âgées, À l’aune de leurs peaux dresse le portrait vivant et émouvant d’une génération de femmes. Un acte de visibilisation pour que les choses changent. Il serait temps…

Camille Froidevaux-Metterie et Marie Barbottin sont à retrouver, aux côtés d’autres artistes et professionnelles, lors d’une table ronde penser les autres à Sciences Po le mardi 3 mars à 18h30. Un temps d’échange pour interroger la place des femmes dans la création artistique et le spectacle vivant. .

Le Manège de Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle A l’aune de leurs peaux | Pop Women Festival

L’événement Spectacle A l’aune de leurs peaux | Pop Women Festival Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès