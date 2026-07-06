Spectacle À l’Écoute du vivant Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Spectacle À l’Écoute du vivant

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 11:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Pour peu qu’on tende un peu l’oreille, la nature bruisse en permanence de mille sons, témoins de la vie bouillonnante qui peuple nos jardins et forêts. Animaux, végétaux, minéraux, chacun son langage et ses vibrations.

Pour peu qu’on tende un peu l’oreille, la nature bruisse en permanence de mille sons, témoins de la vie bouillonnante qui peuple nos jardins et forêts. Animaux, végétaux, minéraux, chacun son langage et ses vibrations. Passionnée d’audio-naturalisme, s’inspirant du travail de Marc Namblard, spécialiste en la matière, Juliette Lamour entraîne son auditoire dans une petite conférence interactive et théâtralisée à l’adresse des enfants à partir de 8 ans. À l’aide de quizz et de jeux participatifs, elle invite le public à se brancher de manière ludique sur nos environnements sonores et transmet des conseils pour élargir son spectre auditif, comprendre ce que nous entendons et s’initier à cette discipline d’observation par l’ouïe. Savoir écouter la diversité du vivant pour mieux la préserver.

Dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2

Durée 45mn. À partir de 8 ans.

D’après la conférence éponyme de Marc Namblard publiée aux éditions Bayard dans la collection Les petites conférences , Adaptation et jeu Juliette Lamour, Co-mise en scène Elsa Delmas. .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle À l’Écoute du vivant

If you just listen carefully, nature is constantly buzzing with a thousand sounds, bearing witness to the teeming life that fills our gardens and forests. Animals, plants and minerals each has its own language and its own vibrations.

L’événement Spectacle À l’Écoute du vivant Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité