Champagnac-de-Belair

Spectacle à l’Ehpad

EHPAD Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:45:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Venez découvrir un spectacle proposé par la chorale de Sorges à l’Ehpad de Champagnac de Bélair. Ce spectacle est ouvert à tous et gratuit. Il est nécessaire de s’inscrire pour y assister. Le départ en minibus se fera à 14h45 de Brantôme, le retour est prévu aux alentours de 16h30.

Venez découvrir un spectacle proposé par la chorale de Sorges à l’Ephad de Champagnac de Bélair. Ce spectacle est ouvert à tous et gratuit. Il est nécessaire de s’inscrire pour y assister. Le départ en minibus se fera à 14h45 de Brantôme, le retour est prévu aux alentours de 16h30. .

EHPAD Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle à l’Ehpad

Come and discover a show put on by the Sorges choir at the Champagnac de Bélair Ehpad. The show is open to all and free of charge. Registration is required to attend. Departure by minibus from Brantôme at 2:45pm, return around 4:30pm.

L’événement Spectacle à l’Ehpad Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-07 par Val de Dronne