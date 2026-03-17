Spectacle A l’envers Salle des Fêtes Anneyron
Spectacle A l’envers Salle des Fêtes Anneyron samedi 18 avril 2026.
Spectacle A l’envers
Salle des Fêtes Rue Paul Brottier Anneyron Drôme
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 16:45:00
Date(s) :
2026-04-18
Par la Cie Animotion. Spectacle pour enfants de 1 à 5 ans. Cirque, musique et danse.
Sans inscription.
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Salle des Fêtes Rue Paul Brottier Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr
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English :
By Cie Animotion. Show for children aged 1 to 5. Circus, music and dance.
No registration required.
L’événement Spectacle A l’envers Anneyron a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche