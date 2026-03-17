Spectacle à l’époque des Romains

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Spectacle de fauconnerie et art équestre présenté par Hippogriffe.Familles

Grand spectacle de fauconnerie et art équestre A l’époque des Romains présenté par Hippogriffe .

Spectacle ludique et pédagogique de fauconnerie équestre (40 mn) à 16h30

Plongez au cœur de l’Empire romain, vivez un spectacle grandiose où la puissance du cheval rencontre la majesté des rapaces. Dans une ambiance inspirée de l’Antiquité, cavaliers et fauconniers vous entraîne dans un voyage hors du temps. Aigles, faucons et buses survolent le public tandis que les chevaux, guidés avec précision et élégance, évoquent la discipline et la bravoure des légions romaines.

Un moment unique à partager en famille, où la nature et l’histoire s’unissent dans un tableau spectaculaire digne des grands arènes romaines.

Spectacle A l’époque des Romains à 20h. 5 .

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

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English :

Come and spend an afternoon in the Empire period.

L’événement Spectacle à l’époque des Romains Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne