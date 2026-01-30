Spectacle à l’Espace La Croix-Davids Espace La Croix-Davids Bourg
Spectacle à l’Espace La Croix-Davids Espace La Croix-Davids Bourg samedi 7 février 2026.
Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Le samedi 7 février à 19 h 30, nous invitons Mathilde Maumont à la voix et au jeu et Joseph Ganter au piano et jeu dans un spectacle amusant et original LE ROMAN MENAGE DE DAHLIA .
C’est un spectacle cabaret à deux personnages truculents !
Cabaret pour un rêve de diva, une ombre de pianiste et un homme-pie.
La môme Dahlia Müntt est une artiste de music hall. Un beau jour, l’amour la cueille, il s’appelle Georges. Cueillie, butinée, effeuillée puis jetée sans ménagement sur le bord du chemin, Dahlia s’étiole. A bout de force, elle jette un sort à Georges, le transforme en pie. Le sort ne sera rompu que si Georges, désormais oiseau, revient toquer à sa porte… .
