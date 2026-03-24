Spectacle À l’Ombre de ta Colère Salle des fêtes Ciry-le-Noble
Spectacle À l’Ombre de ta Colère Salle des fêtes Ciry-le-Noble mardi 7 avril 2026.
Spectacle À l’Ombre de ta Colère
Salle des fêtes Rue Benoît Lagrost Ciry-le-Noble Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
La Cie Thalia, ici et maintenant présentera À l’ombre de ta colère .
Ce spectacle, s’adressant à tous à partir de 6 ans, est un théâtre masqué, de marionnettes et musical qui traite des thèmes du vivre ensemble, de l’exil et de la paix dans le monde. .
Salle des fêtes Rue Benoît Lagrost Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 05 13 bibliotheque@cirylenoble.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle À l’Ombre de ta Colère
L’événement Spectacle À l’Ombre de ta Colère Ciry-le-Noble a été mis à jour le 2026-03-24 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
À voir aussi à Ciry-le-Noble (Saône-et-Loire)
- La balade des châteaux Ciry-le-Noble Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée champêtre Ciry-le-Noble 14 juin 2026