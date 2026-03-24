Spectacle À l’Ombre de ta Colère Salle des fêtes Ciry-le-Noble

Spectacle À l’Ombre de ta Colère

Salle des fêtes Rue Benoît Lagrost Ciry-le-Noble Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

La Cie Thalia, ici et maintenant présentera À l’ombre de ta colère .

Ce spectacle, s’adressant à tous à partir de 6 ans, est un théâtre masqué, de marionnettes et musical qui traite des thèmes du vivre ensemble, de l’exil et de la paix dans le monde. .

Salle des fêtes Rue Benoît Lagrost Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 05 13 bibliotheque@cirylenoble.fr

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English : Spectacle À l’Ombre de ta Colère

L’événement Spectacle À l’Ombre de ta Colère Ciry-le-Noble a été mis à jour le 2026-03-24 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II