Spectacle A MINUIT Rue aux Juifs Rouen
Spectacle A MINUIT Rue aux Juifs Rouen dimanche 8 mars 2026.
Spectacle A MINUIT
Rue aux Juifs Palais de Justice Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 15:45:00
Date(s) :
2026-03-08
Spectacle à partir de 6 ans, parce que les femmes aussi ont fait de la résistance 2 représentations exceptionnelles à partir d’Histoires vraies au Palais de Justice de Rouen .
Rue aux Juifs Palais de Justice Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle A MINUIT
L’événement Spectacle A MINUIT Rouen a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme Rouen tourisme