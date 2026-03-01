Spectacle A nos hommes Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Spectacle A nos hommes

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 11:00:00

2026-03-07

Sur un air d’amour vache, elles dévoilent un océan de tendresse, un fleuve de promesses, une cascade de prouesses, un ruisseau d’allégresse, une goutte de sagesse.

Question robes appelons ça le grand chic Drômois et n’en parlons plus !

.

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

To the tune of tough love, they reveal: an ocean of tenderness, a river of promise, a waterfall of prowess, a stream of joy, a drop of wisdom.

When it comes to dresses, let’s call it le grand chic Drômois and be done with it!

