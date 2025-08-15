Spectacle à Oeuilly « Oeuilly se souvient » Œuilly

Spectacle à Oeuilly « Oeuilly se souvient » Œuilly vendredi 15 août 2025.

Spectacle à Oeuilly « Oeuilly se souvient »

Œuilly Aisne

Gratuit

Début : 2025-08-15 13:30:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Le traditionnel spectacle historique du 15-Août dans cette commune proche du Chemin des Dames !

Comme chaque année, venez retrouver le nouveau spectacle de l’association d’Oeuilly (prévu à 16h30), avec également un marché artisanal (où seront présent une quinzaine d’artisans locaux) à retrouver dans la commune dès 13h30 ! 0 .

Œuilly 02160 Aisne Hauts-de-France asso.notredame.oeuilly@gmail.com

English :

The traditional historical show on August 15 in this town near the Chemin des Dames!

German :

Das traditionelle historische Spektakel am 15. August in dieser Gemeinde in der Nähe des Chemin des Dames!

Italiano :

Il tradizionale spettacolo storico del 15 agosto in questa città vicino allo Chemin des Dames!

Espanol :

¡El tradicional espectáculo histórico del 15 de agosto en esta localidad cercana al Chemin des Dames!

