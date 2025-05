Spectacle à Pat patrouille au cirque – rue Croix Saint-Isidore Brioude, 10 mai 2025 17:00, Brioude.

Haute-Loire

Spectacle à Pat patrouille au cirque rue Croix Saint-Isidore Stade municipal Brioude Haute-Loire

Tarif : 10

Tarif gradins 10 € et 15 € tarif devant la scène 13 et 17

Début : 2025-05-10 17:00:00

2025-05-10

2025-05-11

2025-05-14

Spectacle à pat’patrouille réinventent cirque avec tous les personnages de la pat’patrouille et tous ces artistes pour 1h30 de spectacle tout public

10 EUR.

rue Croix Saint-Isidore Stade municipal

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 08 53 87

English :

Pat’patrouille reinvent the circus with all the Pat’patrouille characters and performers for a 1h30 show for all ages

German :

Show in pat’patrouille neu erfinden Zirkus mit allen Figuren der pat’patrouille und all diesen Künstlern für 1,5 Stunden Show für alle Zuschauer

Italiano :

Pat’patrouille reinventa il circo con tutti i personaggi e gli artisti di Pat’patrouille per uno spettacolo di 1,5 ore per tutte le età

Espanol :

Pat’patrouille reinventa el circo con todos los personajes y artistas de Pat’patrouille en un espectáculo de hora y media para todas las edades

