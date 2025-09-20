[Spectacle] À pied d’oeuvres ! Rue de Chastes Dieppe
[Spectacle] À pied d’oeuvres ! Rue de Chastes Dieppe samedi 20 septembre 2025.
[Spectacle] À pied d’oeuvres !
Rue de Chastes Musée de Dieppe Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:15:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
La compagnie Le Théâtre de la bataille se met à pied d’œuvres ! Suivez les comédiens dans une déambulation théâtrale et musicale à la découverte des collections maritimes du musée. Un spectacle accessible aux petits et grands.
Durée 1 h 15 environ. Nombre de places limitées.
Réservation conseillée. .
Rue de Chastes Musée de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
English : [Spectacle] À pied d’oeuvres !
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Spectacle] À pied d’oeuvres ! Dieppe a été mis à jour le 2025-09-11 par Seine-Maritime Attractivité