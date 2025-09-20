[Spectacle] À pied d’oeuvres ! Rue de Chastes Dieppe

Rue de Chastes Musée de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:15:00

2025-09-20 2025-09-21

La compagnie Le Théâtre de la bataille se met à pied d’œuvres ! Suivez les comédiens dans une déambulation théâtrale et musicale à la découverte des collections maritimes du musée. Un spectacle accessible aux petits et grands.

Durée 1 h 15 environ. Nombre de places limitées.

Réservation conseillée. .

Rue de Chastes Musée de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

