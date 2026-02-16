Spectacle À pleines bulles L’Agora médiathèque-centre social Metz
Spectacle À pleines bulles L’Agora médiathèque-centre social Metz samedi 28 mars 2026.
Spectacle À pleines bulles
L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Participez à un voyage dans un monde flottant et fluctuant au rythme des bulles, une invitation à la rêverie et à l’errance poétique avec la compagnie Panarts.
Dans le cadre du Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz.
Dès 5 ans.Tout public
0 .
L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 55 83 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on a journey to a floating, fluctuating world of bubbles, an invitation to reverie and poetic wandering with the Panarts company.
As part of the Printemps des poètes program in Metz media libraries.
Ages 5 and up.
L’événement Spectacle À pleines bulles Metz a été mis à jour le 2026-02-16 par AGENCE INSPIRE METZ