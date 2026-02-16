Spectacle À pleines bulles L’Agora médiathèque-centre social Metz

Spectacle À pleines bulles

L'Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz

Samedi 2026-03-28 16:00:00

2026-03-28

Participez à un voyage dans un monde flottant et fluctuant au rythme des bulles, une invitation à la rêverie et à l’errance poétique avec la compagnie Panarts.

Dans le cadre du Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz.

Dès 5 ans.Tout public

L'Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 +33 3 87 55 83 00

Join us on a journey to a floating, fluctuating world of bubbles, an invitation to reverie and poetic wandering with the Panarts company.

As part of the Printemps des poètes program in Metz media libraries.

Ages 5 and up.

