Spectacle à Sézanne Prétoire Sézanne

Début : 2025-12-19 21:00:00

Découvrez Les Fous Chantants à travers un concert orchestrale d’une durée de 1h15 sans entracte par l’Opéra de Reims le 19 décembre à 21h au Prétoire de Sézanne.Tout public

Sur réservation.

Gratuit. .

Prétoire Cours d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est

English : Spectacle à Sézanne

Discover Les Fous Chantants in an orchestral concert lasting 1h15 without intermission by the Opéra de Reims on December 19 at 9pm at the Prétoire in Sézanne.

