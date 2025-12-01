Spectacle à Sézanne Prétoire Sézanne
Spectacle à Sézanne Prétoire Sézanne vendredi 19 décembre 2025.
Spectacle à Sézanne
Prétoire Cours d’Orléans Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 21:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Découvrez Les Fous Chantants à travers un concert orchestrale d’une durée de 1h15 sans entracte par l’Opéra de Reims le 19 décembre à 21h au Prétoire de Sézanne.Tout public
Découvrez Les Fous Chantants à travers un concert orchestrale d’une durée de 1h15 sans entracte par l’Opéra de Reims le 19 décembre à 21h au Prétoire de Sézanne.
Sur réservation.
Gratuit. .
Prétoire Cours d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est
English : Spectacle à Sézanne
Discover Les Fous Chantants in an orchestral concert lasting 1h15 without intermission by the Opéra de Reims on December 19 at 9pm at the Prétoire in Sézanne.
L’événement Spectacle à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de Sézanne et sa région